Украинский боксер Александр Усик вошел в топ-5 боксеров супертяжелого веса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщает портал World Boxing News.

Так, 32-летний украинец попал в рейтинг организации уже после дебютного боя в хевивейте.

Отметим, что Усик 12 октября в Чикаго досрочно победил американца Чазза Уизерспуна. Титулом WBC владеет американец Деонтей Уайлдер.

В списке претендентов Усик находится на пятой строчке, пропустив вперед только Диллиана Уайта, Тайсона Фьюри, Луиса Ортиса и Александра Поветкина.

В настоящий момент Александр, который является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одержал 17 побед в 17 боях, из которых 13 - нокаутом.

Ранее "Страна" рассказывала, что ранее Усик поддержал Гвоздика перед титульным поединком в Филадельфии, который украинец проиграл.

Также мы писали, что боксеру Ломаченко присвоили статус франчайзингового чемпиона WBC.