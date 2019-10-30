Во вторник, 29 октября, палата общин Британии проголосовала за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года, передает Интерфакс

Как сообщается, за выборы выступили 438 членов парламента, против - 20.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов, в частности, из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы.

После очередного провала инициативы в понедельник, Джонсон заявил, что в следующий раз он внесет в парламент не инициативу, а законопроект, для принятия которого нужно простое большинство голосов.

Как сообщала "Страна", лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Британии о переносе крайнего срока для выхода из ЕС с 31 октября на 31 января 2020.

Напомним, что 4 сентября, депутаты парламента Великобритании сделали первый шаг для блокирования выхода страны из ЕС без соглашения. До того британская королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента ради выхода из ЕС

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