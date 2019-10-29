Посол Украины в Сербии Александр Александрович направил в ГПУ, СБУ и полицию письмо с реакцией сербской стороны на поведение ультрас киевского "Динамо".

Об этом сообщает "Главком".

Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, где ультрас украинского клуба пели песни про Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба" - Ред.).

"Если бы это сделали мы или россияне, всегда бы играли при пустых трибунах. УЕФА, разве это не двойные стандарты?", - так отреагировала пресс-служба сербской "Црвены Звезды" в Twitter-аккаунте клуба.

Ранее "Страна" рассказывала, как ультрас Црвены Звезды привезли к стадиону танк Т-54 перед матчем с Янг Бойз.

Также мы писали, что на мачте 1/8 Кубка Украины между Динамо и Шахтером 30 октября протестирует систему VAR.