Известная российская певица Алла Пугачева снова порадовала поклонников новым снимком в соцсети Instagram. На этот раз Примадонна показала свое селфи.

На фото 70-летняя певица позирует с ярким макияжем и новой прической.

Пугачева предстала с традиционно подведенными черным цветом глазами и алыми губами. Однако главой "изюминкой" образа стала ее прическа. Алла Борисова собрала кудрявые волосы на бок, придав "луку" легкости.

"Я люблю тебя, как любят в жизни раз", - подписала снимок артистка словами со своей песни, наверное, адресовав их супругу Максиму Галкину.

instagram.com/alla_orfey

Ранее сообщалось, что опубликован трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачевой.

Также мы писали, что муж Аллы Пугачевой показал в Instagram откровенное фото на пляже.