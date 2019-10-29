Уже в конце недели киевлян ждет ноябрьское потепление. В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха существенно повысится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По данным синоптика, в воскресенье ожидается до +10 градусов, а в начале следующей недели до +12...+16 градусов. Однако сейчас над Украиной проходит атмосферный фронт, из-за чего вероятны осадки.

"Киевляне! Если вы замерзли и перебегаете живо и кратко от офиса до машины и от кофейни до маршрутки, пусть вас будет греть мысль о потеплении. Уже с ближайшего воскресенья, с 3-го ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится (см. диаграмму). Днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до +12+16 градусов. А сейчас нас проходит атмосферный фронт, поэтому может упасть пару капель на нос", - пишет Диденко.



Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее сообщалось, что синоптик рассказала о похолодании в Украине в среду.

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