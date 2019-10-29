В центральном матче 13-го тура Украинской хоккейной лиги действующий чемпион страны ХК Донбасс обыграл на чужой площадке Днепр с минимальным счетом 1:0.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Два предыдущих матча соперников в этом сезоне завершились победами "Днепра" (5:4 и 5:0), поэтому "Донбасс" имел вполне ожидаемые планы реабилитироваться за неудачи.

Свое желание чемпионы подтвердил уже в первом периоде, выиграв его 1:0. Шайба в активе Белухина.

Примечательно, что счет 1:0 в пользу "Донбасса" сохранился до конца матча.

Днепр – Донбасс 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 - Белухин (Васильев, Яковлев) - 16:01.

После этой победы "Донбасс" набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице УХЛ. У лидера чемпионата "Кременчуга" 30 очков и на один сыгранный матч больше.

Ранее сообщалось, что в прошлом туре ХК Донбасс добыл выездную победу над лидером "Кременчугом" в чемпионате УХЛ.

Также отметим, что еще ранее ХК Донбасс обыграл Белый Барс в домашних стенах.