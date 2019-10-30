Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины во время заседания в Минске не обсуждал открытие КПВВ в районе города Золотое. Об этом сообщил представитель так называемой "Луганской народной республики" в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник, передает ТАСС.

Ранее во вторник недавно назначенный на эту должность губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что "ЛНР" якобы дала согласие на открытие второго КПП на линии соприкосновения в Луганской области в районе Золотого, где сегодня начался процесс разведения сил и средств противоборствующих сторон.

"В ходе заседания Контактной группы вопрос открытия КПВВ (контрольного пункта въезда-выезда - Ред.) в Золотом не обсуждался, не поднимался и согласия на такой шаг никто не давал", - сказал Мирошник. Он сказал, что "ЛНР" выступала и выступает за открытие нового КПВВ в Счастье, и на это предложение "республика" ждет положительного ответа украинской стороны". "Других предложений от нас никогда не поступало", - сказал представитель "ЛНР".

В данный момент единственный пункт пропуска между "ЛНР" и подконтрольной Украине частью Луганской области действует в районе Станицы Луганской.

Ранее сообщалось, что Луганский губернатор заявил, что в "ЛНР" согласны открыть новый пункт пропуска в Золотом.

Напомним, 26 октября Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Луганской ОГА.