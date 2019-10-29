Водитель, ремонтируя автобус погиб под колесами легковушки. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Патрульные немедленно отправились на место происшествия. По предварительной информации стражи порядка установили, что водитель автобуса ТАТА остановился из-за технической неисправности - оторвалось правое переднее колесо. Эта деталь оказалась аж на другой стороне дороги и чтобы ее забрать водитель автобуса переходил проезжую часть в неустановленном месте. При переходе проезжей части на мужчину совершил наезд водитель Fiat Doblo.

В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В дальнейшем этим делом заниматься следствие.

Ранее сообщалось, что в Вишневом случилось ДТП, когда водитель пытался проскочить на красный.

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