В пгт Глеваха в Киевской области произошло тройное ДТП. В результате аварии несколько человек получили ранения. Точное количество пострадавших пока не известно. Видео аварии публикует Киев Оперативный.

Отмечается, что врачи оказывают помощью пострадавшим в ДТП. Правоохранители собирают информацию о причинах аварии.

На видео попал момент столкновения. Как видно на записи, один из автомобилей пытался повернуть, когда в него на большой скорости врезалось другое транспортное средство. В результате автомобиль врезался в другую машину, так как его отбросило от сильного удара.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что появилось видео момента ДТП в Вишневом, где водитель пытался проскочить на красный.

Также мы писали, что появились фото и видео с места ДТП в Киеве, где пострадали три человека .