В с. Крячки сегодня около 11:00 утра 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полиция выяснила, погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически.

"Подросток погиб на месте. Трех его друзей-сверстников доставили в больницу", - говорится в сюжете.

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