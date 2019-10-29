В селе под Киевом насмерть разбился 14-летний подросток на отцовском внедорожнике. Видео
В с. Крячки сегодня около 11:00 утра 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Полиция выяснила, погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически.
"Подросток погиб на месте. Трех его друзей-сверстников доставили в больницу", - говорится в сюжете.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве на камеру попало ДТП, где пострадали три человека.
Также мы информировали, что по статистике отсутствие дорожной разметки становится причиной чуть ли не половины всех ДТП в Украине.
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