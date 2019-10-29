Мужчину, который едва не изнасиловал семилетнюю девочку в Обухове, нашли в Киеве. Видео
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в развращении 7-летней девочки в Обухове.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"На Киевщине мужчина затащил 7-летнюю девочку на технический этаж 9-этажки, однако его спугнули жильцы дома. Полицию вызвали, но пока отвлеклись на ребенка, нападающий спокойно ушел", - говорится в сюжете.
Местные отказываются рассказывать о подробностях, либо из-за того, что ничего не видели, либо из-за боязни.
Ранее "Страна" информировала, как в Киеве таксист подошел к кафе, чтобы узнать дорогу, и спас там девушку от изнасилования.
Также мы писали, как в Киеве поймали маньяка, который изнасиловал девушку, но не смог справиться с женщиной.
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