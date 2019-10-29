В Киеве мужчина на глазах у друга зарезал его собаку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина во время конфликта несколько раз ударил ножом собаку своего знакомого. От ранений пес умер.

"К мужчине приехал друг вместе со своей таксой. Приятели распивали алкогольные напитки. Под конец застолья владелец квартиры, разъяренный поведением четвероногого, ударил его ножом", - говорится в материале.

Патрульные обнаружили нападающего по месту его проживания. Задержанный мужчина объяснил, что они вместе со знакомым отдыхали у него на квартире. Во время отдыха возник конфликт из-за собаки его друга, и владелец квартиры несколько раз ударил пса ножом.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств. На данный момент устанавливается правовая квалификация действиям задержанного.

Если следствие докажет вину злоумышленника, ему грозит три года тюрьмы.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Херсоне ищут мужчину, который отравил собак в приюте и попал на видео камер наблюдения.

Еще мы писали, как в Киеве бывший муж зарезал жену в подъезде и убежал.