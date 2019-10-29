Известного российского рэпера и блогера Young P&H, который также известен как Пимп, ранили в живот из травматического пистолета. Об этом сообщили в телеграм-канале исполнителя.

Как сообщается, рэпер возвращался в отель после концерта в Перми 28 октября. По словам его команды, возле гостиницы стояли "подозрительные типы". Через два часа рэпер вышел из здания, чтобы отправиться в аэропорт, и один из замеченных ранее парней выстрелил ему в живот.

Скриншот: t.me/bosspimp/21

Были ли задержаны нападавшие, пока не сообщается. Известно, что Пимпа прооперировали, музыкант будет восстанавливаться в больнице еще неделю. Он выложил в своем Twitter фото из больницы. Фанаты поддержали музыканта в комментариях и пожелали скорее поправиться.

Скриншот: Twitter/Молодой Пимп‏

Напомним, рэпер является соведущим шоу Big Russian Boss ("Большой русский босс" — Ред.) на YouTube.

Ранее сообщалось, что рэпер Снуп Дог нанял скручивателя косяков и платит ему 50 тысяч долларов в год.

Также мы писали, что рэпера A$AP Rocky признали виновным в нападении на мужчину в Стокгольме, но он отделался условным наказанием.