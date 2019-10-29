В Винницкой области ограбили почтальона, предварительно поранив ее.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Женщина рассказывает, что двое неизвестных напали на нее среди бела дня. Дала их приметы полиции, впрочем, злоумышленников пока не задержали. Между тем в селе говорят, что ограбление инсценировано", - говорится в сюжете.

Селом начали ходить слухи, что ограбили женщину возле частных домовладений, но криков никто не слышал, поэтому можно предположить, что ограбление было инсценировано.

Однако пенсионеры, которые не дождались своих выплат, говорят, что ранее женщина всегда и вовремя им привозила деньги.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Запорожской области дворняги насмерть загрызли пенсионерку.

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