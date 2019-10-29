Президент Европейского совета Дональд Туск предупредил Великобританию, что предоставленная ей отсрочка Brexit может быть последней.

Об этом он написал в Twitter.

"Моим британским друзьям: 27 стран ЕС официально одобрили отсрочку. Возможно, это последняя отсрочка. Пожалуйста, используйте это время с пользой. Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия здесь заканчивается. Я буду держать кулаки за вас", - написал Туск.

Фото: twitter.com/eucopresident

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник снова пытался получить одобрение парламента на проведение досрочных выборов 12 декабря, несмотря на то, что депутаты вчера отвергли это предложение.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз согласится перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года/