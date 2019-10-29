Далеко не все украинцы смогут воспользоваться разрешением Нацбанка на покупку иностранной валюты и банковских металлов без ограничения.

Вечером 29 октября регулятор сообщил об отмене с 5 ноября 2019 года ограничения по валютным покупкам в рамках 150 тыс. грн. Пока оно действует как для покупок в кассах, так и в интернете.

"Ограничение по финансовому мониторингу на суммы свыше 150 тыс. грн ведь никто не отменял. Проще станет купить валюту после ее продажи за гривну. Но для всех остальных крупных покупок придется доказывать происхождение денег", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По действующему законодательству, человек не должен объяснять происхождение своих денег для финансовых операций до 150 тыс. грн. Но как только ее перешагнет - начинается то, что банкиры называют полной верификацией. Нужно документами доказать, откуда взялась крупная сумма. Только после этого можно будет купить валюту.

"Причем, не хватит одной только бумаги, что человек продал квартиру или машину, и на эту сумму хочет сейчас приобрести доллары. Нужно будет предоставить справку из банка о безналичной оплате такой квартиры или машины", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Спокойно покупать валюту без ограничений смогут те, кто давно обслуживается в банке и делал там крупные проводки.

"Конечно, если человек не первый год обслуживается в банке и у него по счету идут крупные проводки, к которым привыкли - финансисты вряд ли станут задавать дополнительные вопросы. Если суммы сопоставимы: конечно, студент, у которого на счете не было больше нескольких тысяч гривен, не сможет без вопросов купить миллион долларов. Новым клиентам банков придется проходить тотальную проверки и доказывать происхождение средств. По сути человека привязывают к одному банку на долгое время (чтобы не давать постоянно объяснения разным структурам), как к доктору. Так принято на западе", - заметил Невмержицкий.

На валютный рынок и курс гривны снятие ограничений для населения пока никак не повлияет.

Во-первых, в октябре население активно сдавало валюту, и намного реже его покупало. Во-вторых, покупка доллара без ограничения может быть более-менее массовой лишь после повышения суммы финансового мониторинга, влияние которого описано выше. Впрочем, ситуация может измениться после принятия правительственного законопроекта, которым собираются изменить закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Им порог по финансовому мониторингу повышается со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. Документ разработали специалисты Минфина совместно с Госфинмониторингом, Национальным банком и экспертами проекта USAID, и внесли в Раду в конце сентября. Его принятие ожидается до конца 2019 года. После этого крупные покупки валюты станут доступны большему числу людей. И на этот счет у банкиров есть две точки зрения. Одни допускают более активное подорожание доллара на пиках ажиотажного спроса: когда люди смогут накупать валюты сколько захотят, и играть на повышение курса. А другие уверяют, что будут работать от обратного, и наоборот - смогут быстрее успокаивать паникеров.

"Раньше при резком росте курса валюты банки не могли быстро удовлетворить спрос населения, а небанковские спекулянты начинали задирать курс еще выше. А теперь банки смогут "гасить пожар" неограниченной суммой продажи, стабилизируя рынок", - считает Олег Куринной.

Ранее сообщалось, что НБУ поднял цены на наличную гривну, самая дорогая - новая 1000. Теперь банки повысят комиссии в банкоматах.

Также мы писали, что банкиры настойчиво снижают доллар перед длинными выходными, двигая его курс к 24 гривням.