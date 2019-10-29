Глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Виктора Мысяка. Об этом говорится в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также сообщается, что подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника этого департамента.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Соответствующий департамент был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела.

Напомним, 23 октября Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка. С 2014 года он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления - начальника управления специальных расследований ГПУ. В органах прокуратуры работал с 2004 года.

Также мы писали, что прокурор Горбатюк обжалует свое увольнение через суд.