Пилатес и диета. Как именно британской певице Адель удалось похудеть сразу на 20 кило
Британская певица Адель шокировала публику результатами своего похудения. По данным британского таблоида The Sun, Адель похудела почти на 20 кг.
На праздничной вечеринке, по случаю дня рождения своего коллеги и друга рэпера Дрейка, который отметил 33-летие, 31-летняя Адель появилась в элегантном вечернем платье черного цвета, удачно подчеркивающим ее стройные формы.
Фото: thesun.co.uk
Отмечается, что своей удивительной трансформации певица обязана жене Робби Уияльмса - американской актрисе Айде Филд, с которой она занимается особым видом пилатеса, который и помог ей похудеть.
"Адель наслаждается собой и заботится о своем теле. Ей нравится ее новый образ жизни и режим тренировок, который дает ощутимый результат. Похудение - лишь приятный бонус. У нее определенно началась новая жизнь", - сообщили инсайдеры.
Кроме того, Адель придерживается сиртфуд-диеты, которая предполагает снижение калорийности на 20% и употребление продуктов, богатых ресвератролом - сильнейшим антиоксидантом.
Система питания сиртфуд, разработанная нутриционистами Эйданом Гоггинсом и Гленом Маттеном, позиционируется не столько как диета, сколько как антиэйджинговая программа. Сами авторы рекомендуют ее футболистам, регбистам и участникам морских регат.
Ресвератрол принадлежит к классу сиртуинов – клеточных ферментов. Мировые ученые уже давно предполагают, что ситруины отвечают за способность организма противостоять стрессу, регулируют процесс старения, обеспечивают профилактику возрастных заболеваний, отвечают за продолжительность жизни.
Ресвератрол содержится в кожице плодов винограда, в красном вине и наделяет напиток букетом полезных свойств. Гоггинс и Мартен считают, что употребление некоторых продуктов – это, в частности, грецкие орехи, каперсы, красный лук и темный шоколад – активизирует в организме выработку сиртуинов, что помогая клеткам активно самовосстанавливаться.
По данным британских изданий, всерьез заняться своей фигурой певица решила после развода с супругом, банкиром и благотворителем Саймоном Конекки. Пара объявила о разрыве отношений после семи лет брака в апреле 2019 года, а спустя пять месяцев, в сентябре певица официально подала документы на развод. Супруги вместе воспитывают сына Анджело.
До этого журналисты выяснили, почему певица Адель решила уйти со сцены.