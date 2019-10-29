Британская певица Адель шокировала публику результатами своего похудения. По данным британского таблоида The Sun, Адель похудела почти на 20 кг.

На праздничной вечеринке, по случаю дня рождения своего коллеги и друга рэпера Дрейка, который отметил 33-летие, 31-летняя Адель появилась в элегантном вечернем платье черного цвета, удачно подчеркивающим ее стройные формы.

Фото: thesun.co.uk

Отмечается, что своей удивительной трансформации певица обязана жене Робби Уияльмса - американской актрисе Айде Филд, с которой она занимается особым видом пилатеса, который и помог ей похудеть.

"Адель наслаждается собой и заботится о своем теле. Ей нравится ее новый образ жизни и режим тренировок, который дает ощутимый результат. Похудение - лишь приятный бонус. У нее определенно началась новая жизнь", - сообщили инсайдеры.

Кроме того, Адель придерживается сиртфуд-диеты, которая предполагает снижение калорийности на 20% и употребление продуктов, богатых ресвератролом - сильнейшим антиоксидантом.

Система питания сиртфуд, разработанная нутриционистами Эйданом Гоггинсом и Гленом Маттеном, позиционируется не столько как диета, сколько как антиэйджинговая программа. Сами авторы рекомендуют ее футболистам, регбистам и участникам морских регат.

Ресвератрол принадлежит к классу сиртуинов – клеточных ферментов. Мировые ученые уже давно предполагают, что ситруины отвечают за способность организма противостоять стрессу, регулируют процесс старения, обеспечивают профилактику возрастных заболеваний, отвечают за продолжительность жизни.

Ресвератрол содержится в кожице плодов винограда, в красном вине и наделяет напиток букетом полезных свойств. Гоггинс и Мартен считают, что употребление некоторых продуктов – это, в частности, грецкие орехи, каперсы, красный лук и темный шоколад – активизирует в организме выработку сиртуинов, что помогая клеткам активно самовосстанавливаться.

По данным британских изданий, всерьез заняться своей фигурой певица решила после развода с супругом, банкиром и благотворителем Саймоном Конекки. Пара объявила о разрыве отношений после семи лет брака в апреле 2019 года, а спустя пять месяцев, в сентябре певица официально подала документы на развод. Супруги вместе воспитывают сына Анджело.

До этого журналисты выяснили, почему певица Адель решила уйти со сцены.