Золотое разведение

Согласно официальным отчетам, Золотое Луганской области стало второй после Станицы Луганской демилитаризированной зоной линии разграничения. Вчера штаб ООС заявил о начале разведении войск в районе этого населенного пункта, и это было подтверждено ОБСЕ, а также вызвало положительные комментарии россиян.

Правда, сам процесс разведения займет еще пару дней, так что заявлять об окончательном решении вопроса еще рано. Но процесс явно сдвинулся с мертвой точки.

Поэтому известия с Луганщины вызвали прилив оптимизма у всех, кто ожидает продвижения мирного процесса или хотя бы ускорения встречи "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Пристайко даже заявил, что "четверка" теперь может собраться в ноябре. Правда, это несколько диссонирует с заявлением ОБСЕ, которая не знает, когда за Золотым последует Петровское, – а значит, невозможно предсказать, когда будут выполнены все предварительные условия "нормандской встречи". Но оптимисты ожидают, что разведение войск вокруг Петровского состоится уже на следующей неделе.

Однако во всей этой истории есть один странный аспект. Разведение войск вокруг Золотого состоялось, однако не было ни одного сообщения, что из Золотого выведены радикалы, которые прибыли туда в знак протеста против этого разведения. А значит, хотя формальные условия "формулы Штайнмайера" выполнены, сохраняется риск того, что весь процесс может быть сорван в любую минуту.

Аваков пропагандирует войну

Ситуация осложняется тем, что Нацполиция, по сути, поддерживает радикалов, занявших Золотое. Причем поддержка декларируется на высшем уровне и в самой Нацполиции, и в МВД. Больше того, руководство министерства публично перешло в оппозицию ко всему мирному процессу на Донбассе.

Вчера министр внутренних дел Аваков заявил, что не верит в эффективность разведения войск на Донбассе и вообще в достижение "хорошего мира" путем переговоров, поэтому верит только в стратегическую победу в войне.

Все эти заявления мы уже не раз слышали. Такой была риторика всей партии "Народный фронт", к которой принадлежал (и, вероятно, формально сейчас принадлежит) Аваков. Пять лет эта партия находилась у власти и за пять лет ни на шаг не приблизила Украину к "стратегической победе". Больше того, подобная риторика привела сам "Народный фронт" к стратегическому поражению.

И потому вчера – впервые с момента прихода Зеленского к власти – стало ясно, что вмонтированный в эту власть Аваков выглядит анахронизмом из прошлого времени. Его риторика ведет к действиям, которые вступают в противоречие с действиями остальной власти.

А значит, вопрос пребывания нынешнего главы МВД в ее рядах неизбежно встанет уже в ближайшее время.

Кто вывел учителей под Раду?

Главным событием общественной жизни вчера была акция протеста учителей, организованная у стен Верховной Рады. Это была первая массовая социальная акция за время президентства Зеленского. Больше того, это вообще была первая массовая акция социального протеста за последние годы.

Правда, акция учителей была немного парадоксальной.

Дело в том, что преподаватели вышли на протест против правок к находящемуся в процессе принятия законопроекту о среднем образовании. Эти правки состоят в том, что для учителей предлагается ввести 40-часовую рабочую неделю.

И парадокс был в том, что перед собравшимися на акции выступил лидер "Голоса" Вакарчук, который заявил, что поддерживает инициативу учителей. При том, что именно его фракция "Голос" предложила правки, против которых вышли преподаватели.

Впрочем, в других смыслах требования акции были вполне понятными. Так, учителя требовали повысить им зарплаты до уровня, который обозначен в постановлениях еще предыдущего правительства Гройсмана.

Нынешнее правительство говорит, что денег на это нет и потому повышение не закладывает. Но при этом предлагает повысить расходы на военные нужды. Так что деньги все-таки есть. Но только не для учителей и других бюджетников и на всю ту же, все поглащающую войну на Донбассе.

Нужен ли суд над Дроздовым?

Журналистка "Страны" Олеся Медведева подает в полицию заявление на галицкого журналиста Остапа Дроздова. Событие исключительное, поскольку, как правило, заявления подают либо журналисты на политиков, либо наоборот. Однако и повод для заявления – исключительный.

Позавчера вся адекватная часть страны была возмущена заявлениями Дроздова о том, что всех жителей неконтролируемой части Донбасса нужно лишить гражданства, а потом принимать в него в индивидуальном порядке, но далеко не всех.

Это было самое громкое заявление журналиста, но не единственное в таком духе. По подсчетам блогеров, Дроздов наговорил на 5-6 статей Уголовного кодекса. Что было очевидно для всех, но не для правоохранительных органов и даже не для Нацсовета по ТВ и радио.

В этой ситуации все логично вспомнили о том, что на NewsOne Нацсовет подал в суд в связи с тем, что приглашенные гости, по его мнению, высказывали что-то криминальное с точки зрения государственной целостности (хотя на самом деле они говорили лишь о выполнении Минских соглашений). А вот 5 каналу после выступления на нем Дроздова никто никаких претензий не высказывает.

Для общества очевидно, что дроздовщина должна быть пресечена. Но если сами правоохранительные органы не инициируют уголовные производства по факту, то остается только один способ – заставить их завести уголовные производства через заявления граждан. Именно это и сделала Олеся Медведева.

В Украине пять лет вытравливали любые попытки говорить о том, что нельзя делить регионы на "правильные" и "не правильные". За такое мнение преследовали, как за сепаратизм. Теперь пришло время наказать тех, из-за кого, собственно, сепаратизм и рождался.

Будет ли Брекзит?

Великобританию продолжает лихорадить. Обещанный премьером Джонсоном стопроцентный Брекзит 31 октября так и не состоялся. Сначала Евросоюз, не дождавшийся никакого конструктива от Лондона, пошел еще на одну уступку, перенеся крайний срок выхода Великобритании из объединения на январь 2020 года, а теперь и в британском парламенте таки нашли компромисс в том, чтобы провести его перевыборы в декабре 2019-го.

По логике, вся эта конструкция должна привести к тому, что в Британии появится дееспособный парламент, который сформирует большинство в поддержку Брекзита, и это большинство, наконец, проголосует хоть за какой-то – жесткий или мягкий – вариант выхода из ЕС. И этот вариант, собственно, будет использован в январе 2020-го.

Однако вся эта конструкция распадается, если выбить из-под нее первый же камень: нет никаких оснований полагать, что новый парламент сформирует большинство в поддержку Брекзита.

Даже во время референдума 2016 года количество сторонников прощания с Евросоюзом лишь ненамного превышало количество противников. А с тех пор три года политического кризиса, перерастающего в экономический, плюс страхи перед катастрофой в случае жесткого Брекзита явно не могли не увеличить количество его противников.

Так что не исключено, что новый парламент окончательно похоронит идею Брекзита и вообще поставит вопрос о новом референдуме.