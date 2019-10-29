Стали известны нюансы законопроекта № 1150, которым сегодня народные депутаты установили ответственность за нарушение правил перевозки детей, пишет Лига.

Так, статью 121 КоАП предлагается дополнить положениями об ответственности водителей за нарушения при перевозке детей. Водителей оштрафуют на 510 грн (30 НМДГ). Повторное на протяжении года нарушение влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 850 грн (50 НМДГ).

В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается перевозить:

1) детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста:

в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;

на переднем сидении легкового автомобиля - без использования специальных средств;

на заднем сидении мотоцикла и мопеда;

2) детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;

3) организованных группы детей в темное время суток.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины на следующий день после его опубликования.

Напомним, что в Украине вступил в силу новый порядок вывоза групп детей за границу страны.

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