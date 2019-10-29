На стриминговой платформе Netflix опубликовали трейлер нового документального сериала "Дьявол по соседству" о простом американском гражданине Иване Демьянюке, родом из Украины, который скрывал свое темное прошлое от всех.

Для своей семьи и друзей он был обычным автомехаником на пенсии, пока в 1970-х его не обвинили в том, что он сотрудничал с СС и работал в лагере смерти Треблинка во время Холокоста. В то время он был 20-летним надзирателем, который управлял машинами, наполнявшими камеры смертельным газом. При этом он проявлял особую жестокость к заключенным.

В документальном сериале пытаются пролить свет на историю Демьянюка, которого называли дьяволом и "Иваном Грозным".

Суд над ним проходил в Израиле. И хотя он сам заявлял о своей невиновности ("Моє серце є чисте", – говорил Демьянюк в зале суда), но обвинителей, утверждающих обратное, было достаточно.

В 1988 году Демьянюка приговорили к смертной казни, но спустя пару лет наказание отменили из-за недостатка доказательств. В 2001 году дело возобновили. В 2009-м его выдали Германии, а немецкая сторона подтвердила подлинность документов, указывавших на то, что Демьянюк работал в СС. Его обвинили в убийстве почти 28 тысяч евреев.

Документальный сериал выходит на нетфликсе 4 ноября.

Видео: YouTube/JoBlo TV Show Trailers

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