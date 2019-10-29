Рада сегодня поддержала инициативу об обеспечении беспрепятственного и безоплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Соответствующий Закон (проект № 0869) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" был принят во втором чтении и в целом на вечернем заседании Парламента 29 октября.

Законом вносятся изменения в Водный, Земельный кодексы, КУоАП, законы "О местном самоуправлении в Украине" и "О местных государственных администрациях".

Запрещается ограничивать права общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам; расширяется положение Водного и Земельного кодексов об обеспечении беспрепятственного и безоплатного доступа к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования; вводится положение о том, что препятствие такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос.

Законом запрещается в прибрежных защитных полосах обустройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме предусмотренных законом случаев.

Такие ограждения или другие конструкции их владельцы демонтируют в течение 10 дней после получения письменного требования местной государственной администрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. В случае невыполнения такого требования ограждения или другие конструкции демонтируются по решениям местной государственной администрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. Расходы соответствующего местного бюджета, связанные с демонтажем ограждений или других конструкций, возмещаются их владельцами.

Если невозможно установить владельца ограждения или других конструкций или того, по решению кого они были установлены, оплата работ, связанных с демонтажем, возлагается на человека, в пользовании которого находится земельный участок, на котором установлены ограждения или другие конструкции.

Законом дополнена статья 60 КУоАП частями второй и третьей. Так, ограничение любым способом беспрепятственного или безоплатного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме случаев, предусмотренных законом, влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 400 НМДГ (3400-6800 грн.) и на должностных лиц - от 400 до 700 НМДГ (6800-11900 грн.).

Такие действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут наложение штрафа на граждан от 400 до 700 НМДГ (6800-11900 грн.) и на должностных лиц - от 700 до 1000 НМДГ (11900-17000 грн.).

Напомним, что сегодня Верховная Рада решила повысить выплату по уходу за детьми с инвалидностью.

Также парламентарии одобрили идею давать добробатам статус участника боевых действий.