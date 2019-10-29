Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что задержанный сегодня за взятку в 50 тысяч долларов специалист из НБУ работает в департаменте скандального Александра Бевза.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Задержан сотрудник департамента лицензирования, руководит которым "подружка" первой замглавы НБУ Александр Бевз. Его непосредственным куратором является Рожкова. Налицо очередная взятка воровской банде, засевшей в НБУ - деятельность которой мне не даёт расследовать руководство фракции и парламента", - написал Дубинский.

Скриншот: Facebook/Александр Дубинский

Напомним, что "Страна" ранее публиковала собственное расследование о том, как родня топ-чиновника НБУ Александра Бевза, курирующего обменки, участвует в дерибане денег силовиков.

Также мы подробно анализировали коррупционные схемы в НБУ, а также роль в них Бевза.