Нардеп от "Слуги народа" связал с Бевзом и Рожковой погоревшего на взятке сотрудника НБУ
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что задержанный сегодня за взятку в 50 тысяч долларов специалист из НБУ работает в департаменте скандального Александра Бевза.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
"Задержан сотрудник департамента лицензирования, руководит которым "подружка" первой замглавы НБУ Александр Бевз. Его непосредственным куратором является Рожкова. Налицо очередная взятка воровской банде, засевшей в НБУ - деятельность которой мне не даёт расследовать руководство фракции и парламента", - написал Дубинский.
Скриншот: Facebook/Александр Дубинский
Напомним, что "Страна" ранее публиковала собственное расследование о том, как родня топ-чиновника НБУ Александра Бевза, курирующего обменки, участвует в дерибане денег силовиков.
Также мы подробно анализировали коррупционные схемы в НБУ, а также роль в них Бевза.