Британские ученые исследовали, как будет выглядеть типичный офисный сотрудник в будущем. Результаты опубликовали в докладе The Work Colleague of the Future, пишет Вuro.

Чтобы научно проиллюстрировать то, что нас ждет, ученые создали восковую модель Эмму, которая демонстрирует все последствия офисных переработок. На ней отразились и 8-часовой рабочий день, и кондиционеры, и освещение, и неудобное сидение за столом. В результате у Эммы кривая спина, варикоз на ногах и красные глаза.

Также у нее слабые мышцы из-за отсутствия физических нагрузок, сыпь на руках и опухшие запястья из-за одних и тех же повторяющихся движений, бледная кожа болезненного желтоватого оттенка из-за отсутствия естественного освещения. Кроме того, у нее повышенный индекс массы и тела, а из-за плохого качества воздуха в помещении волосатые уши и нос.

Как утверждают ученые, 90% офисных работников будут страдать от этих же проблем, если не изменить рабочую среду. В исследовании принимали участие 3 003 человека из Франции, Германии и Великобритании. Половина из них уже страдали от боли в глазах, 49% – от боли в спине и 48% — от головной боли.

