Известный волонтер и политолог Энрике Менендес заявил о том, что готов сжечь свой украинский паспорт, если киевские власти откажутся от Донбасса.

Об этом Менендес сообщил в Facebook.

"В эфире "Радио Свобода Украина", вместе с Виталием Портниковым, Константином Батозским и губернатором Луганской области Виталием Комарницким, я повторил свое заявление, что публично сожгу свой паспорт гражданина Украины, если наше государство решит отказаться от неподконтрольных территорий Донбасса, в угоду т.н. "партии войны". Слово сказано", - заявил политолог.

Фото: facebook.com

До этого он опубликовал пост, где написал, что сожжет паспорт перед администрацией президента Украины в том случае, если Киев решит отгородиться от Донбасса стеной.

Напомним, что в Офисе президента посчитали, сколько денег нужно на восстановление Донбасса.

Также мы писали о том, как националисты митинговали под офисом президента из-за разведения сил в Золотом на Донбассе.