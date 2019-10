Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на инвестиционном форуме "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Мариуполе на логотипе форума, который висит над трибуной, исчезла буква "К" в слове "THINK".

Об этом свидетельствуют фото, размещенные в телеграм-канале Команды Зеленского.

Как видно на фотографии, во время речи премьер-министра Украины Алексея Гончарука, последняя буква все еще присутствовала в лого мероприятия. И его название читалось более чем современно - E:Think или Электронное мышление и вторая строка - в Украине.

Однако, когда на трибуну вышел президент, то важная буква загадочным образом исчезла. И название стало звучать менее презентабельно - Thin или Тонкий, а после того, как глава государства закрыл головой еще две буквы Uk в слове Украина, то слоган мероприятия превратился в многозначительную фразу "Инвестируй в дождь".

Фото: t.me/ze_team2019/1141

Напомним, сегодня в Мариуполе прошел инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. На мероприятии были представлены инфраструктурные и инвестиционные проекты в аргосфере и промышленности, новейшие технологические и инновационные проекты.

