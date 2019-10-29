Радиационная авария в лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины в городе Киеве ликвидирована.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Госагентства по управлению "Зоной отчуждения".

"Специалистами Киевского спецкомбината Объединение "Радон" в четком взаимодействии с подразделениями ГСЧС Украины и Национальной полиции была оперативна ликвидирована радиационная авария в лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Фото: ukrinform.ru

С помощью специализированного оборудования было обнаружено и изъято два заброшенных источника ионизирующего излучения неизвестного происхождения. Эти источники были помещены в защитные контейнеры соответствующего типа и перевезены на временное хранение на пункт хранения радиоактивных отходов.

Фото: ukrinform.ru

В дальнейшем эти источники будут направлены для проведения лабораторных исследований по определению точного нуклидного состава и установления возможных владельцев.

Фото: ukrinform.ru

После ликвидации аварии специалистами "Радона" было проведено обследование прилегающей территории места происшествия и установлено, что угрозы для персонала объекта и окружающей природной среды нет.

Напомним, что в Центральной геофизической обсерватории Киева обнаружили повышенный уровень радиации.

Но затем специалисты определили источники, излучающие мощнейшую радиацию на проспекте Науки.