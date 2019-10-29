На внеочередном Съезде судей Украины во вторник, 29 октября, избрали первую судью Конституционного суда Украины. Ей стала судья высшего суда Галина Юровская.

Юровская Галина Валентиновна — судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке.

Внеочередной съезд судей Украины проходит во вторник в Киеве, делегаты съезда намерены рассмотреть вопрос избрания трёх судей Конституционного Суда и двух членов Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ).

В работе съезда принимают участие 276 делегатов. Съезд судей продлится два дня.

Ранее сообщалось, что судья рассматривает дело о восстановлении Шевчука в должности главы Конституционного суда под грудой бумаг. Фото.

Также мы писали, что советник Шевчука объяснил, почему восстановление в должности главы КСУ не повлияет на легитимность Зеленского.