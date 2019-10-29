Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в так называемой "ЛНР" согласилась на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое", где проходит разведение войск. Как сообщает Громадське, такое заявление Гайдай сделал в комментарии журналистам.

"Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - отметил глава ОГА.

Отвечая на вопрос журналистов, Гайдай уточнил, что в т.н. "ЛНР" дали согласие на открытие контрольного пункта. Ранее администрация "ЛНР" не давала согласия на открытие КПВВ в Золотом. Зато они выдвигали дополнительные условия, среди которых – открытия еще одного КПВВ в городе Счастье.

Напомним, что Зеленский считает, что разведение сил в Золотом сильно приблизило встречу в нормандском формате.

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