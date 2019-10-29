В Киеве задержан главный специалист Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов. Об этом в Facebook передает пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг, сообщили в прокуратуре.

Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тысяч долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении в предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия.

Фото: facebook.com

Напомним, что чиновника из ФГИ поймали на взятке в 30 тысяч долларов.

Также "Страна" писала о том, как украинские банкиры платят взятки сотрудникам НБУ.