Во время вечернего заседания парламента 29 октября был принят законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FАТСА)".

Соглашение была совершено 7 февраля 2017 года, передает Юрлига.

Как сообщается, Украина получит финансовую информацию относительно всех американских подотчетных счетов и ежегодно осуществляет обменэтой информацией с Соединенными Штатами в автоматическом режиме в соответствии с положениями статьи 27 Конвенции об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал .

По каждому американскому подотчетному счету каждого отчетного финансового учреждения Украины должна быть получена информация:

имя и фамилия, адрес и ИНПП США каждого указанного американского лица - владельца такого счета, и в случае неамериканского субъекта хозяйствования, которого после применения процедур комплексной экспертизы, изложенной в Дополнении I, идентифицировано как имеющего одного или больше контролирующих лиц - американских указанных лиц, - название, адрес и ИНПП США такого субъекта и каждого американского лица; номер счета (или функциональный его эквивалент в случае отсутствия); название и идентификационный номер отчетного финансового учреждения Украины; баланс или сумму на счете (в том числе, в случае договора страхования с выкупной суммой или договора ануитета, выкупную сумму или сумму, выплачиваемую наличностью в случае отказа от прав по полису) по состоянию на конец соответствующего календарного года или другого соответствующего отчетного периода, или если счет был закрыт в течение такого года, сразу до его закрытия; в случае любого кастодиального счета:

(1) общая валовая сумма процента, общая валовая сумма дивидендов и общая валовая сумма другого дохода, сформированного относительно активов на счете, которые каждый раз выплачиваются или засчитываются на счет (или относительно счета) в течение календарного года или другого соответствующего отчетного периода; а также

(2) общую валовую сумму поступлений от продажи или выкупа имущества, которая выплачивается или засчитывается на счет на протяжении календарного года или другого соответствующего отчетного периода, относительно которой отчетное финансовое учреждение Украины выступало в качестве кастодиана, брокера, доверенного лица или в ином случае в качестве агента для владельца счета;

(f) в случае любого депозитного счета, общую валовую сумму процента, выплаченного с или зачтенного на счет в течение календарного года или другого соответствующего периода; а также

(g) в случае любого счета, общая валовая сумма, выплаченная или зачтенная владельцу счета относительно такого счета в течение календарного года или другого соответствующего отчетного периода, относительно которой отчетное финансовое учреждение Украины является должником или дебитором, в том числе совокупная сумма любых выплат, связанных с выкупом, осуществляемая владельцу счета в течение календарного года или другого соответствующего отчетного периода.

Кроме того, за основу принято два законопроекта о внесении изменений в законодательство в связи с ратификацией:

№ 2102: Нацбанк должен установить порядок раскрытия такой информации; в случаях и в объеме, определенных FATCA, предоставляется информация из системы депозитарного учета. № 2103 : в Налоговом кодексе определяется, что согласно обязательствам об обмене информацией для налоговых целей финансовый агент должен проверять и устанавливать, резидентом какого государства является владелец или контроллер владельца финансового счета. Также определяется понятие подотчетного счета и финансового агента.

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