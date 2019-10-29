В сети появился трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Официальный трейлер киноверсии концерта Пугачевой в Государственном Кремлевском дворце 17 апреля, предназначенного для тех поклонников, что не смогли посетить живое шоу Примадонны, вышел на YouTube-канале Central Partnership.

Видео: youtube.com

В фильм вошли культовые песни Пугачевой и самые яркие постановки - за номера отвечали театральный режиссер, лауреат премии "Золотая маска" Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра кино и телевидения Егор Дружинин, а также артист Большого театра Артем Овчаренко. Вошел в фильм и трогательный момент, когда к Пугачевой на сцену поднялись ее 43-летний супруг Максим Галкин и их шестилетние дети Лиза и Гарри.

Вообще же поздравить ее с днем рождения на концерт в апреле пришли не только близкие, но и многие звездные друзья: Филипп Киркоров, Николай Басков, Галина Юдашкина и другие.

"Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея — единственный прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди, начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России", - рассказала Пугачева.

В прокат фильм "Тот самый концерт" выйдет 31 октября.

Напомним, что Пугачева показала свое фото в шляпе, рекламируя фильм о юбилейном концерте.

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