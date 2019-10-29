Разведение сил сторон в селе Золотом приближает проведение встречи лидеров государств Нормандского формата, но главным является не сама встреча, а обеспечение устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил Интерфакс-Украина после завершения Первого инвестиционного форума в Мариуполе во вторник.

"Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили", - сказал он.

Зеленский считает, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов. "Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат - это ещё одна возможность. То есть это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", - отметил он.

Президент указал, что украинская сторона идет на разведение сил там, где это возможно. "Где не можем, опасно - там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому всё по чуть-чуть", - сказал он.

"Страна" рассказывает о том, как из-за разведения войск в Золотом националисты вышли под офис президента.

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