Во вторник, 29 октября, около здания Офиса президента Украины националисты собрались на акцию против разведения сил на Донбассе.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, на акции присутствуют порядка 300 человек. Все митингующие скандируют "Нет капитуляции".

По словам спикеров митинга, отвод войск в Золотом - это подыгрывание Путину и проигрыш в войне. Участники митинга держат в руках плакаты с антипрезидентской риторикой. Кроме того, под ОП установили палатки. Охрану порядка обеспечивает полиция диалога, их не более 30 человек.

Также странная перепалка произошла между журналистом и митингующими, которые считают, что он манипулирует информацией, спрашивая "почему сегодня вышли митинговать?".

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее сообщалось, что националисты в Золотом заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря на разведение войск.

Также мы писали, что радикалы сегодня проведут акцию в Киеве против разведения сил на Донбассе. Они назвали ее сталинским лозунгом.