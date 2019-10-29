Участники рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию на востоке Украины не смогли достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами. Об этом заявила во вторник представитель т.н. "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, пишет ТАСС.

По ее словам, в решении данного вопроса не удалось подвинуться по вине Киева.

"Украинская сторона, к нашему большому сожалению, вновь не проявила должного усердия в вопросе подтверждения удерживаемых лиц и не провела их процессуальную очистку. Поэтому данный вопрос по вине Киева остается открытым", - заявила она.

Кобцева отметила готовность "ЛНР" продвигаться в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

"ЛНР в свою очередь готова к конкретным действиям в этом вопросе, но только при зеркальных шагах украинской стороны, которые Киев пока не делает", - подчеркнула Кобцева.

По ее словам, участники рабочей подгруппы также не смогли достичь прогресса в вопросе ремонта моста у Станицы Луганской, так как Киев не представил окончательный проект ремонта разрушенного украинскими силовиками пролета.

В то же время, представители ОБСЕ сегодня заявили, что готовится большой обмен пленными на Донбассе.

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