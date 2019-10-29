73-летний президент США Дональд Трамп и 49-летняя первая леди Мелания Трамп устроили в Белом доме праздник для детей по случаю Хеллоуина. Несмотря на то, что Вечер всех святых традиционно отмечают 31 октября, вечеринки начинаются за неделю до торжества, а затем продолжаются и еще в течение нескольких дней. Об этом пишет "Сплетник".

Президентская чета не стала наряжаться в праздничные костюмы, но о декорациях для своей резиденции хорошо позаботились - лестница около Белого дома была практически усыпана тыквами, а здание, которое подсвечивалось оранжевым светом, украшали фонари и большие черные деревья с голыми ветками. Созданию особой атмосферы способствовал и оркестр ВВС США, который исполнял на скрипках различные узнаваемые мелодии из знаменитых фильмов: "Охотники за привидениями" (Ghostbusters) и "Гарри Поттер" (Harry Potter).

Мелания появилась на публике в пальто в стиле пэчворк от Michael Kors стоимостью почти шесть тысяч долларов и классических черных лодочках.

Супруги раздали детям конфеты и другие сладости и сделали с ними памятные фотографии.

Стоит отметить, что отмечать Хеллоуин в Белом доме стали в 1958 году - тогда супруга бывшего президента США Дуайта Эйзенхауэра Мейми украсила резиденцию скелетами и тыквами. С тех пор этой традиции следуют все президенты США.

Фото: spletnik.ru

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