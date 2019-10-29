В США объявила себя банкротом крупнейшая частная угольная компания страны
Американский угольный гигант Murray Energy Corp. объявил себя банкротом на фоне продолжающегося падения спроса на уголь, пишет Интерфакс.
Murray Energy, которую возглавляет угольный магнат Роберт Мюррей, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США для реструктуризации задолженности на сумму более $2,7 млрд, сообщается в пресс-релизе.
Компания заключила соглашение с группой кредиторов, на долю которых приходится более 60% ее задолженности. Сделка предусматривает предоставление нового кредита в размере $350 млн, который позволит поддерживать деятельность компании в период реорганизации.
Murray Energy - крупнейшая частная угледобывающая компания в США, в ней работает около 7 тыс. человек.
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