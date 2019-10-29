В Офисе президента заявили, что на восстановление подконтрольных территорий Донбасса понадобится 372 млн евро. Об этом сообщил первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе (Донецкая область), передают Українські Новини.

"По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

По словам Трофимова, только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Также Трофимов отметил, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется в более чем 72 млн евро.

Кроме того, первый замглавы Офиса заявил, что государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

Ранее сообщалось, что в программе правительства нет ничего про восстановление Донбасса.

Также мы писали, что Арахамия заявил, что денег на восстановления Донбасса нет.