Синоптики предупредили украинцев, куда в среду придут ночные морозы и дожди
В среду, 30 октября, в Украине сухая и переменно облачная погода с ночными морозами на западе. А вот в южных, восточных областях и в Крыму ночью местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.
Температура ночью в западных и северных областях от +1 до -4 градусов, на остальной территории +2-7 градуса. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +3-8 градусов. На Закарпатье, юге и востоке страны прогреется до +9-13 градусов.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, что в Украине холода уже на подходе.
Также мы сообщали, что синоптик рассказала, как антициклон Oldenburgia принесет в Украину морозы.
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