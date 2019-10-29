В среду, 30 октября, в Украине сухая и переменно облачная погода с ночными морозами на западе. А вот в южных, восточных областях и в Крыму ночью местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью в западных и северных областях от +1 до -4 градусов, на остальной территории +2-7 градуса. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +3-8 градусов. На Закарпатье, юге и востоке страны прогреется до +9-13 градусов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, что в Украине холода уже на подходе.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала, как антициклон Oldenburgia принесет в Украину морозы.