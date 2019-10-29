В Киеве на месте, где раньше стоял памятник Ленину, появилась новая скульптура. Арт-объект напротив Бессарабской площади называется "Противостояние" и посвящен событиям Майдана.

Что известно о скульптуре

Автор инсталляции украинский скульптор Алексей Золотарев, творение которого выиграло конкурс проектов, который проводил Украинский кризисный медиа-центр.

Как написала в Facebook глава департамента культуры КГГА Диана Попова, скульптура "Противостояние" – это "опытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, не поддающейся контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти".

Ранее на этом месте побыло несколько других арт-объектов. Так, в ноябре 2016 года там была представлена инсталляция иранского художника Махмуда Бакши "Бесконечное празднование".

В июле того же года на этом же месте платформа "Изоляция" установила инсталляцию под названием "Населяя тени". В мае 2017 года постамент Ленина украсили мятой и розмарином, превратив его во временный арт-объект мексиканки Исы Каррильо "Ритуал природы".

Но самой известной из всех арт-объектов стала скульптура, изображающая гигантскую синюю руку. Последней на этом месте была ледяная скульптура карпатской рыси, призванная привлечь внимание общественности к этому исчезающему виду животных.

Памятник Владимиру Ленину, который стоял на бульваре Шевченко 67 лет, был разрушен в ходе протестов на Майдане в декабре 2013 года.

Мнения соцсетей

Тем временем в социальных сетях начали обсуждать новую скульптуру. Журналистка Елена Скидан прокомментировала объект: "Место "тирана" никогда не осиротеет, туда магнитом тянет "дух гидности"..."

Социолог Виталина Буткалюк: "Это фейк?", - продумала я, когда увидела в сети это фото скульптуры в честь "революции достоинства". Перепроверила, - нет, они серьезно. Серьезно считают и события февраля 14-го года - событием, принёсшим украинскому народу достоинство. И это недоразумение - они всерьез считают скульптурой, произведением искусства, прости господи..."

Блогер Денис Гороховский: "В ленте активно обсуждают новый артобъект в центре Киева. По замыслу авторов, скульптура должна символизировать "Революцию достоинства". И смею заметить, что у автора прекрасно получилось передать саму суть. Ведь действительно, смотришь и видишь: неведомая х*йня!"

Жуналист Вячеслав Чечило: "Позорище то какое... А стоял нормальный, в меру даже симпатичный памятник Ленину - кому вот он мешал? Туристам можно было показывать как наследие тоталитаризма...

Эх, тварыны".