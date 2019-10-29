Конгрессмен от Демократической партии США Кэти Хилл 27 октября объявила, что уходит в отставку из-за секс-скандала и обвинения в интимных отношениях с коллегой. Об этом она написала в своем Twitter.

Ранее одно из консервативных изданий США обнародовало интимные фото 32-летней Хилл с коллегой, с которой она работала во время предвыборной кампании. Политика обвинили в неприемлемых отношениях с сотрудницей.

По данным американской газеты Politico, комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессмена после выдвинутых против нее обвинений.

Фото: dailymail.co.uk

Конгрессмен от штата Калифорния поначалу отрицала обвинения, но затем была вынуждена признать свои интимные отношения с женщиной и публично извиниться. А вскоре объявила об уходе из Конгресса.

"Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своем уходе из Конгресса. Это самое трудное, что мне приходилось делать, но я считаю, что это лучшее для моих избирателей, моего общества и нашей страны", - написала Хилл в Twitter и опубликовала заявление об отставке.

Скриншот: Twitter/ RepKatieHill

Ранее "Страна" приводила обвинения американки в растлении члена королевской фамилии Великобритании.

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