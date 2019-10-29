НАК "Нафтогаз" предложил российскому "Газпрому" представить свои предложения по погашению задолженности почти в три миллиарда долларов, которая возникла после решений Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает департамент коммуникаций компании "Нафтогаз Украины".

На сегодняшних трехсторонних переговорах между делегациями Украины, России и Европейской Комиссии об условиях транзита российского газа ЕК представила предложение о заключении нового долгосрочного контракта на транзит после 2019 года. Украинская сторона поддержала эти предложения как конструктивные.

В ходе переговоров украинская сторона предложила "Газпрому" принять участие в общественных слушаниях НКРЭКУ относительно новой методологии установления тарифов, основанной на сетевом кодексе ЕС. Эта методология будет действовать в течение следующего пятилетнего периода.

Российская сторона подняла тему урегулирования открытых вопросов между "Нафтогазом" и "Газпромом" в части арбитражей. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в 3 млрд долл. Пока "Нафтогаз" не получал предложений от российской компании по этому поводу, как уверяет украинская сторона.

Как отметили в "Нафтогазе", следующая встреча в трехстороннем формате может состояться в ноябре.

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