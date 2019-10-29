Сегодня внезапно для всех Киев начал отведение войск в Золотом Луганской области. Это произошло на три недели позже запланированного срока. Но прозошло.

Оговоренный в Минске шаг навстречу миру на Донбассе срывали националисты - которые сначала устроили акции протеста в Киеве, а потом приехали в Золотое и пообещали не дать отвести войска.

Кульминацией стал приезд на линию фронта Зеленского и его перебранка с активистами "Нацкорпуса". После чего отряд бывших "азовцев" был по сути заблокирован полицейским спецназом.

Это было вчера, 28 октября. А сегодня власти заявили, что разведение началось. Подтвердили его и с другой стороны - сепаратисты, россияне и ОБСЕ. А националисты провели новую акцию под стенами Офиса президента.

Почему Зе решился отводить войска, несмотря на давление "партии войны" - разбиралась "Страна". Представляем главные выводы из ситуации.

Конец мифа о "семи днях"

Сегодня стало понятно, чего стоили оправдания Киева о том, почему затянули с разведением войск.

Официально сообщалось, что нужно выждать семь дней тишины. Однако с момента обстрела в зоне размежевания прошло всего три дня - еще 26 октября штаб ООС фиксировал пулеметный обстрел на участке разведения войск.

Тем не менее, разводить войска решили именно сегодня - хотя недели тишины в Золотом, конечно, не было. О таком намерении говорил и приезд на фронт Зеленского в субботу. Было похоже на инспекцию перед чем-то важным.

Тогда же вышел фильм о том, что все жители Золотого - за разведение.

То есть подготовка - в том числе информационная - шла заранее и в реальности никто с прекращением огня разведение не увязывал.

"Страна" уже рассказывала, что впервые отвод войск сорвался на следующий день после Штайнмайер-майдана - вече "Нет капитуляции" в центре Киева, которое устроили националисты.

После этого еще один марш радикалов прошел через неделю - 14 октября. Но существенного прироста по людям он не показал. Население в массе своей протест не поддержало.

Одновременно акции противников разведения сил сместились в Золотое. Куда вчера приехали вооруженные полицейские - а сегодня началось разведение.

Видимо, эти два фактора как-то связаны. Радикалы "Нацкорпуса", вопреки своим обещаниям, не пытались сорвать отвод, занять окопы или еще как-то ворваться на линию фронта.

Хотя разведение будет проходить еще два дня и всякое может произойти.

Как удалось добиться разведения?

Главный фактор здесь международный.

Лидеры Германии и Франции, да и сам Зеленский, постоянно настаивают на встрече в Нормандском формате, которая, мол, и решит судьбу конфликта на Донбассе.

Россия же требовала сначала выполнить то, о чем договорились с Украиной еще в 2016 году - обмен пленными, принятие формулы Штайнмайера и разведение сил. И Украина, шаг за шагом, пусть и со скрипом, начала эти требования выполнять.

Тем более, что Европа с ними соглашалась.

Выполнение наталкивалось на возрастающее сопротивление "партии войны" - команды националистов и "порохоботов" при довольно доброжелательном отношении к этим протестующим со стороны главы МВД Авакова.

Особенно серьезным "накат" стал накануне попытки развести войска. И многие были уверены, что на этом процесс и закончится.

Однако Зе удалось сделать и этот шаг вперед. Каким образом?

В последние две недели, судя по звонкам европейских лидеров Путину, резко усилилось европейское давление на Украину, чтобы она выполнила взятые в Минске обязательства. Альтернативой могло стать обвинение Украины в срыве мирного процесса уже на Западе - чего раньше не было.

А это был путь к ослаблению санкций против России.

Внутренний же фактор зависел от договоренностей Зеленского с Аваковым, в руках которого на данный момент находится улица. Именно ему в итоге решать, что могут делать радикалы на улицах, а что нет. И это его люди ранее пропустили "Нацкорпус" в Золотое.

Переговоры, видимо, закончились хорошо. Правая рука Авакова и бывший "азовец" Вадим Троян лично приехал на фронт и смог найти слова для вразумления своих бывших побратимов.

Интересно, что вчера в "Слуге народа" внезапно заступились за "Азов", который в США могут признать террористической организацией. Такое откровенное подыгрывание Авакову вряд ли могло быть спонтанным.

Как бы то ни было - процесс сдвинулся с мертвой точки. Вопрос только в том - где будет новая мертвая точка.

Сейчас Украина берет вторую семидневную паузу для разведения войск на втором согласованном участке - в Петровском, на границе с "ДНР". Как будет идти этот процесс - зависит от того, что ответят на сегодняшнее разведение праворадикалы

Что может противопоставить "партия войны"

Судя по предыдущим акциям протеста, они буквально со старта достигли своего потолка - 5-7 тысяч участников.

Да и сегодняшний митинг под стенами Офиса президента - по следам разведения в Золотом - собрал лишь несколько сот человек.

Именно поэтому оппоненты Зе из праворадикального лагеря в последние недели активно раскручивали тему ненависти лично к президенту. Показательным стало выступление депутата от партии Порошенко Софии Федыны и блогерши Маруси Зверобой, которые пригрозили Зеленскому смертью.

То есть налицо явное намерение перевести протест из непопулярной темы продолжения войны в акции непосредственно против Зе. Путем расчеловечивания президента, как это было с Януковичем.

С одной стороны, их вряд ли поддержит значительное число людей - учитывая низкую популярность противников президента. С другой - мало кто будет защищать и Зеленского: народ не видит от него выполнения обещаний, и рейтинг президента уже начал ползти вниз.

Кстати, с этим также может быть связан и прорыв по разведению войск. У Зе чутко реагируют на изменения общественного мнения и стараются погасить негативные тенденции. А одним из главных ожиданий от Зеленского был, напомним, конец войны на Донбассе.

Впрочем, пока это разведение - самый простой этап, наряду с подписанием формулы Штайнмайера и обменом пленных. Куда сложнее будет решить вопрос по особому статусу Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях (к слову, оба закона Россия требует имплементировать в украинское законодательство еще до встречи Нормандской четверки).

Вокруг этого и будут самые жестокие баталии. Причем не только внутри страны. Судя по заявлениям Зеленского, он планирует подвергнуть ревизии закон об особом статусе Донбасса, который уже принят Радой, но не действует до выборов на неподконтрольных территориях. Именно в него и должна быть вписана формула Штайнмайера.

Президент обещал, что в законе появятся "красные линии", которые сведут на нет автономию региона и сделают абсолютную амнистию избирательной. Что, естественно, не будет принято Москвой и сепаратистами.

Зе этого не понимать не может. Поэтому либо пытается уменьшить уровень "зрады", делая заявления, не имеющие ничего общего с его истинными планами. Либо готовит почву к сливу Минского процесса и к консервации нынешнего состояния вялотекущей войны.

К чему все идет - будет видно, если разведение в Петровском состоится, и дело подойдет к нормандской встрече.