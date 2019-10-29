Валютная торговля перешла в фазу курсовых качелей. Еще вчера доллар на межбанке дорожал, а уже сегодня его откатили на 5 копеек: 29 октября безналичные торги завершились в рамках 25,06-25,08 грн/$. При этом на наличном рынке курсовой коридор на продаже американской валюты расширился на 5 копеек, и оказался в рамках 25,10-25,25 грн/$. Заметно прибавилось предложений по 25,10 грн/$, благодаря продажам валюты со стороны населения. Банки выкупают у людей доллар по 24,75-24,90 грн/$.

"На протяжении дня максимальный курс доллара достигал 25,1750 грн/$, однако в итоге откатился до 25,08 грн/$ благодаря продажам экспортеров. Сегодня победили они. Валюту активно продавали и агропредприятия, и металлургические комбинаты", — сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Также ощущались валютные продажи со стороны банков. Кто-то из них продавал свой собственный доллар (с валютной позиции), а кто-то — выкупленный у населения в кассах и через интернет.

"Экспортеры продают валюту в основном под уплату налогов и зарплат. Конец месяца, все логично. А банки не придерживают свой доллар, поскольку понимают, что на фоне подготовке к налоговому сезону он будет дешеветь. К тому же сегодня появились новости о готовящемся размещении облигаций НАК «Нафтогаз» (на $500 млн). Все поняли, что он не будет давить на валютный рынок и курс, покупая доллар под отопительный сезон. А решил ее занять. Значит повышенного спроса на американскую валюту не должно быть", — прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Кто сегодня был мало заметен — это иностранцы. Обычно они заводят доллар под приобретение украинских гособлигаций, и сегодня это делали. Однако в очень скромных объемах, потому не очень активно продавали валюту на межбанке. Минфин предложил инвесторам бумаг на 3 млрд грн, а фактически разместил лишь на 1,57 млрд грн. Спрос на них был небольшой, поскольку рынок ждет не двухлетних ОВГЗ, размещаемых сегодня, а 6-ти и 7-милетних.

Украинские компании могут продолжить валютные продажи и завтра.

"Скорее всего, 30 октября межбанк будет открываться в рамках 25,05-25,10 грн/$. Если иностранцы активизируют свои валютные продажи под ОВГЗ и вместе с экспортерами заметно нарастят предложение, то гривна может укрепиться. А если нет — безналичный рынок вполне может закрепиться в текущем курсовом диапазоне", — считает Юрий Гриненко.

Хотя некоторые финансисты допускают и более высокие цены на валюту.

"По нашему мнению, в среду безналичные торги пройдут в рамках 25,10-25,20 грн/$", — спрогнозировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.