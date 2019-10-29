Во вторник, 29 октября, парламент поддержал за основу законопроект № 2063 о доступе защитника к подозреваемому, обвиняемому или осужденному. За проголосовали 332 нардепа. Об этом говорится на сайте Рады.

Как сообщается, законопроект дает возможность подозреваемому, обвиняемому или осужденному получить прямой доступ к защитнику в рабочие, выходные, праздничные и не рабочие дни.

Предполагается, что осужденный имеет право на правовую помощь и конфиденциальные консультации с адвокатом или другим законным представителем - в том числе если находится на лечении или в карцере. Аудио/видеозапись встречи, присутствие посторонних лиц возможна исключительно с письменного согласия осужденного и адвоката.

Уточняется, что человек имеет право на неограниченные по времени и количеству встречи с защитником - в рабочие и праздничные дни в любое время с 7:00 до 20:00.

Если о встрече просит адвокат, а подзащитный отказывается, их встречу все равно должны организовать, чтобы подзащитный лично и непосредственно сообщил адвокату о своей позиции - только тогда встреча прекращается. Письменный отказ осужденного от встречи с адвокатом не считается основанием для отказа во встрече.

Также в законопроекте отмечается, что защитник должен быть проинформирован об изменении правового и процессуального статуса подзащитного, а также об изменении его места пребывания.

Помимо этого, адвоката должны допускать к подзащитному на любой стадии уголовного судопроизводства, исполнения наказания.

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