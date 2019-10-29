Компании из орбиты руководителя президентского офиса Андрея Богдана и застройщика Андрея Ваврыша возводят жилой комплекс почти на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел. Об этом идет речь в сюжете телепрограммы "Наші гроші с Денисом Бигусом".

Журналисты выяснили, что договор на строительство Национальная академия, которая и является пользователем двух участков на 22 километре Харьковского шоссе в Киеве, подписала с компанией "Резон" летом 2017 года. Будущий жилой комплекс называется "O2 Residence" и будет состоять из 12 домов, магазинов, школы, дома отдыха, СПА.

По данным авторов сюжета, у "Резона" три владельцав. Первый из них - Ольга Клецко, которая ранее уже была вовлечена в ряд предыдущих застроек компании Ваврыша. Второй владелец "Резон" - компания "Эверест", руководителем которой является Дмитрий Овсий - юрист и партнер Ваврыша. Третьим бенефициаром "Резона" является фирма "Эльбрус" с руководителем Кириллом Скурским.

Фото: bihus.info

Микроавтобус, записанный на него, журналисты неоднократно фиксировали в сопровождении автомобилей Андрея Богдана. Девелопером проекта выступает компания "Сага Девелопмент" самого Вавриша.

Два участка - 23 и 6 гектаров - в пользование тогда еще Института внутренних дел город передал в 1997 году. Оба передавались для рекреации, а именно - для оздоровления курсантов. В 2013 году больший участок - 23 гектара - официально перерегистрировали, он получил кадастровый номер и соответствующее целевое назначение - рекреационное. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено. Меньший участок - более 6 гектаров - перерегистрировали только в 2017 году, накануне подписания договора с "Резон".

"Участок, который также ранее предоставлялся для рекреации, получил уже другое целевое назначение - для размещения и дислокации войск Национальной гвардии. На такой земле строительство уже разрешено. Здесь, например, можно строить жилье для военнослужащих. Но в правительственном постановлении, что касается земель обороны, изложен четкий порядок такого строительства. Академия МВД не может быть его заказчиком, поэтому договор, подписанный с застройщиком, имеет сомнительную юридическую силу", - говорится в сюжете.

Отмечается, что градостроительные условия и ограничения - документ, который, по сути дает старт каждой новой застройке, - Академия МВД получила от КГГА летом 2015 года. Именно в то время их подготовкой занималась служба градостроительного кадастра, возглавляемая на тот момент Вавришем.

"Скорее всего, он уже тогда готовил будущую застройку для своей компании", - говорится в расследовании.

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