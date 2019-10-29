Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко 29 октября заявил, что разведение сил и средств в Золотом Луганской области будет продолжаться три дня. Брифинг командующего транслировался на Facebook-странице ООС.

"В общем, мероприятия по разведению сил будут проходить на протяжении трех суток", - сказал Кравченко.

Еще около 30 дней займет разминирование участка около Золотого. После отвода войск на участок разведения пригласят представителей СМИ.

По словам командующего, за ходом отвода войск следят наблюдатели из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Видео: Facebook/ pressjfo.news

Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины готовы в случае обострения ситуации вернуться на свои позиции.

"ВСУ в случае каких-либо провокационных действий готовы будут защитить гражданское население", - заверил он журналистов.

Командующий напомнил, что войска отводятся на 1 км с обеих сторон линии разграничения.

"Страна" ведет текстовую трансляцию из Золотого, где 29 октября началось разведение сил.

Мы рассказывали, что пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леоница Кучмы Дарья Олифер назвала примерные сроки начала разведения в Петровском.