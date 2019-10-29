Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил разведение войск в Золотом, а также заявил, что считает Нацкорпус незаконным вооруженным формированием. Об этом он сообщил в кулуарах форума Re:Think в Мариуполе в интервью Вестям.

"Подтверждаю, что в Золотом уже начато разведение. А вот что за ситуация сейчас с Нацкорпусом, я не в курсе. Хотите мое мнение? Это незаконное вооруженное формирование!", - заявил он.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко утром 29 октября объявил, что в Золотом началось разведение сил.

Также мы писали, что в "ЛНР" подтвердили готовность к разведению сил в Золотом.

В то же время националисты, которые последнее время базируются в Золотом и выступают против разведения, заявили об обстрелах и намерении оставаться там, несмотря ни на что.

Напомним, 21 октября стало известно, что известный в Украине КВНщик, шоумен, продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.