Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сегодня встретился с украинским нацгвардейцем Виталием Маркивым, осужденным в Италии до 24 лет заключения. Об этом Геращенко написал в Facebook. Также он опубликовал полный текст приговора Маркивому в украинском переводе.

"Сегодня, по поручению Министра МВД, встретился с украинским узником совести - Виталием Маркивым. Тем самым нацгвардейцем, которому несправедливо, под давлением пропагандистской истерии суд Павии дал 24 года лишения свободы", - написал Геращенко.

По его словам, несмотря на 2 года и 4 месяца, проведенных в неволе, Виталий Маркив остается бодрым и целенаправленным. "Он поддерживает свое тело и дух постоянными тренировками. Читает много книг. Больше всего ему обидно даже не за то, что он свои молодые годы проводит за решеткой, а то, что итальянский суд фактически обвинил Украинский народ в том, что он защищал свое государство от коварного нападения", - отметил замминистра.

Геращенко пишет, что Виталий передал "слова искренней благодарности своим собратьям - бойцам добровольческого батальона НГУ имени Генерала Кульчицкого, а также его добровольным защитникам - волонтерам в Украине, Италии и по всему миру".

"Он, как и мы, считает этот судебный процесс не юридическим актом, а сугубо политической, пиарно-пропагандистской расправой над украинским солдатом", - отметил Геращенко.

Еще одной хорошей новостью для Виталия, как отметил заместитель министра, стало то, что к команде защиты присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко. "Апелляция на абсурдный, неправосудный и не имеющий ничего общего с реальностью приговор будет подана вовремя. Слушать дело будет апелляционный суд присяжных города Милана", - добавил Геращенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Уже несколько лет нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Также читайте о том, что в июле 2019 года итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Кроме того, Зеленский предложил премьеру Италии создать совместную группу по расследованию дела Маркива.