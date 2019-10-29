В Британии объявили в розыск братьев Ронана и Кристофера Хьюз по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов в "грузовике смерти", найденном в английском графстве Эссекс. Об этом передает RT со ссылкой на местную полицию.

"Ронан Хьюз (40 лет) из города Арма в Северной Ирландии и его брат Кристофер (34 года), также из Армы, разыскиваются по подозрению в непредумышленном убийстве и незаконной транспортировке людей через границу", - говорится в опубликованном документе.

Под стражей остаются двое подозреваемых по делу. Еще трое задержанных были освобождены под залог.

26 октября в Дублине задержали лицо, доставившее прицеп в бельгийский порт. Оттуда он отправился на пароме в Британию. Несколькими днями ранее в Эссексе задержали водителя грузовика. Пока что только ему были предъявлены обвинения.

Как сообщала "Страна", 23 октября в британском городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. По данным полиции Эссекса, все погибшие были гражданами Китая. Водителя обвинили в непреднамеренном убийстве.

Позднее в порту Кале, который находится в северной части Франции в прицепе-холодильнике нашли восемь мигрантов, среди которых были 4 ребенка. Всех госпитализировали с симптомами легкого переохлаждения.